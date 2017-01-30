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Главные новости Свердловской области
13:57  30 января 2017 2

Подписи против транспортной реформы в Екатеринбурге собирают в больницах

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, руки, детские руки
Руководство учреждения уверяет, что никаких подписей не собираетФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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В столице Среднего Урала возле главного входа в детскую больницу № 9 на Семи ключах активисты собирают подписи у посетителей и пациентов (родителей, лежащих с детьми) за отмену транспортной реформы в Екатеринбурге.

«Ко мне подходила женщина лет сорока на вид с подписными листами, просила подписаться, сказала, что документы передадут в городскую администрацию, — рассказала „URA.RU“ пациентка инфекционного отделения, которая лежит в больнице вместе с сыном. — Я не стала подписываться — мы на своей машине ездим, видела, что на бланке уже больше сотни подписей. Женщина подходила к машинам и заводила разговоры с водителями такси».

По словам охраны ДГБ, в самом учреждении никаких сборов подписей не ведется. В администрации больницы от комментария отказались, заявив, что все уточнения лучше делать через управление здравоохранения.

В пресс-службе Управления нашему корреспонденту сообщили, что руководство ДГКБ № 9 никаких подписей не собирает.

Лев Истомин
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