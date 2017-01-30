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30 января 2017
13:28  30 января 2017 4

Разведка США решила оценить возможность России пережить ядерный удар

Открытая лицензия на 04.08.2015. Шпион., наблюдение, бинокль, шпион
В США хотят выяснить, как будут работать российские и китайские власти после ядерного удараФото: Pixabay

Способность российских и китайских государственных структур пережить ядерный удар и продолжить работать должна оценить американская разведка. Задание спецслужбам США было дано Конгрессом по инициативе Демократической и Республиканской партий.

Сенаторы, как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Bloomberg, опасаются «растущей военной мощи России и Китая, а также испытывают подозрения в отношении намерений главы российского государства Владимира Путина». Перед разведчиками стоит задача выяснить, как будут функционировать руководства Москвы и Пекина после ядерного удара и смогут ли они продолжить выполнение государственной программы.

Ход исследования будет контролировать штаб Стратегического командования, который управляет ядерными силами, а также канцелярия директора Нацразведки США, уточняет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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