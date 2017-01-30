Пермского депутата Госдумы рискнут лишить мандата в Верховном суде

14:04 30 января 2017 0

Алексею Бурнашову предстоят тяжбы на высшем уровне Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Противники пермского депутата Госдумы Алексея Бурнашова намерены в Верховном суде доказать незаконность победы политика на выборах. Об этом «URA.RU» сообщила истица Ирина Волынец.

Лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец рассказала, что подала документы в Верховный суд РФ, чтобы в апелляции оспорить решение Пермского краевого суда относительно законности избрания депутатом Государственной Думы Алексея Бурнашова. Слушание по делу назначено на 21 февраля.

Ранее Волынец, которая в сентябре 2016 года была кандидатом от «Справедливой России» на выборах по Чусовскому одномандатному округу, обратилась в Пермский краевой суд с просьбой признать недействительными результаты кампании. Общественнице удалось выяснить, что ее конкурент — кандидат от «Единой России» Алексей Бурнашов — имел зарубежный актив в виде доли в чешской фирме, от которой избавился лишь после избрания.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Бурнашов не уведомил о своей чешской фирме Избирательную комиссию Пермского края и партию «Единая Россия» — соответственно, информация была скрыта и от избирателей. А представитель депутата признал тот факт, что у парламентария был зарубежный актив, но политик на протяжении восьми лет не знал о существовании этого юридического лица. Однако суд пришел к выводу, что нет достаточных оснований для отмены результатов выборов.

Ирина Волынец пояснила «URA.RU», что, по ее мнению, есть сразу ряд фактов, подтверждающих незаконность избрания Алексея Бурнашова депутатом Госдумы. Поэтому общественница намерена и дальше настаивать на отмене результатов выборов в одномандатном округе. В конце прошлого года Ирина Волынец также подавала иск напрямую в Верховный суд РФ — он в настоящее время находится в канцелярии.

С Алексеем Бурнашовым связаться не удалось. Ранее он не комментировал ситуацию с судебными разбирательствами.