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Главные новости Пермского края
14:04  30 января 2017 0

Пермского депутата Госдумы рискнут лишить мандата в Верховном суде

Послание губернатора и пленарка заксобрания, бурнашов
Алексею Бурнашову предстоят тяжбы на высшем уровнеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Госдумы-2016 от Пермского края
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Противники пермского депутата Госдумы Алексея Бурнашова намерены в Верховном суде доказать незаконность победы политика на выборах. Об этом «URA.RU» сообщила истица Ирина Волынец.

Лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец рассказала, что подала документы в Верховный суд РФ, чтобы в апелляции оспорить решение Пермского краевого суда относительно законности избрания депутатом Государственной Думы Алексея Бурнашова. Слушание по делу назначено на 21 февраля.

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Ранее Волынец, которая в сентябре 2016 года была кандидатом от «Справедливой России» на выборах по Чусовскому одномандатному округу, обратилась в Пермский краевой суд с просьбой признать недействительными результаты кампании. Общественнице удалось выяснить, что ее конкурент — кандидат от «Единой России» Алексей Бурнашов — имел зарубежный актив в виде доли в чешской фирме, от которой избавился лишь после избрания.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Бурнашов не уведомил о своей чешской фирме Избирательную комиссию Пермского края и партию «Единая Россия» — соответственно, информация была скрыта и от избирателей. А представитель депутата признал тот факт, что у парламентария был зарубежный актив, но политик на протяжении восьми лет не знал о существовании этого юридического лица. Однако суд пришел к выводу, что нет достаточных оснований для отмены результатов выборов.

Ирина Волынец пояснила «URA.RU», что, по ее мнению, есть сразу ряд фактов, подтверждающих незаконность избрания Алексея Бурнашова депутатом Госдумы. Поэтому общественница намерена и дальше настаивать на отмене результатов выборов в одномандатном округе. В конце прошлого года Ирина Волынец также подавала иск напрямую в Верховный суд РФ — он в настоящее время находится в канцелярии.

С Алексеем Бурнашовым связаться не удалось. Ранее он не комментировал ситуацию с судебными разбирательствами.

Стефан Савелли
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