14:02 30 января 2017 3

В Верхотурье снова разрастаются политические страсти Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Верхотурья готовы организовать в городе митинги с требованием снизить тарифы на тепло. Как заявил «URA.RU» депутат местной городской думы Александр Зыков, протестные акции, скорее всего, будут приурочены к началу выборов губернатора региона: «Во время избирательной кампании власть гораздо более остро реагирует на социальные протесты. И это — наш шанс добиться своего».

В последний раз верхотурцы выходили на улицы с коммунальными требованиями в 2014 года. После их выступлений областные власти приняли программу реконструкции местного ЖКХ. После реконструкции сетей 90% жилого фонда начало снабжать теплом ООО «УралТЭК». В сентябре того же года РЭК утвердил для этой фирмы один из самых высоких тарифов в области — 2461 рубль 91 копейку. О завышении этой цифры заявили и муниципальные депутаты, и глава города Алексей Лиханов.

В конце 2016 года РЭК был снижен лишь на 7,2%. Александр Зыков уверен, что тариф можно было снизить на гораздо большую величину. В частности, он не понимает, почему региональная энергетическая комиссия согласовала уровень потерь на новых теплосетях в максимально возможном размере 17%. «Альтернативные поставщики на аналогичных котлах собирают с населения гораздо меньшие суммы. Или мы выйдем на улицы, или будем голодать», — говорит депутат.

Однако глава города Алексей Лиханов не видит необходимости в протестах: «Не думаю, что на митинги кто-то выйдет». Он заявил, что правительство области исполнило взятые на себя обещания, снизив стоимость гигокалории на 7,2%. Дальнейших требований о снижении тарифа мэр предъявлять не планирует.

Об этом же говорит министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов: «Мы обязательство выполнили — тариф снижен. 1 февраля вступит в силу концессионное соглашение, которое гарантирует бесперебойное теплоснабжение города. Населению беспокоиться не о чем».