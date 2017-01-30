{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:02  30 января 2017 3

Верхотурье встретит губернаторские выборы митингами. «Или выйдем на улицы, или будем голодать»

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, верхотурье
В Верхотурье снова разрастаются политические страстиФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Жители Верхотурья готовы организовать в городе митинги с требованием снизить тарифы на тепло. Как заявил «URA.RU» депутат местной городской думы Александр Зыков, протестные акции, скорее всего, будут приурочены к началу выборов губернатора региона: «Во время избирательной кампании власть гораздо более остро реагирует на социальные протесты. И это — наш шанс добиться своего».

В последний раз верхотурцы выходили на улицы с коммунальными требованиями в 2014 года. После их выступлений областные власти приняли программу реконструкции местного ЖКХ. После реконструкции сетей 90% жилого фонда начало снабжать теплом ООО «УралТЭК». В сентябре того же года РЭК утвердил для этой фирмы один из самых высоких тарифов в области — 2461 рубль 91 копейку. О завышении этой цифры заявили и муниципальные депутаты, и глава города Алексей Лиханов.

В конце 2016 года РЭК был снижен лишь на 7,2%. Александр Зыков уверен, что тариф можно было снизить на гораздо большую величину. В частности, он не понимает, почему региональная энергетическая комиссия согласовала уровень потерь на новых теплосетях в максимально возможном размере 17%. «Альтернативные поставщики на аналогичных котлах собирают с населения гораздо меньшие суммы. Или мы выйдем на улицы, или будем голодать», — говорит депутат.

Однако глава города Алексей Лиханов не видит необходимости в протестах: «Не думаю, что на митинги кто-то выйдет». Он заявил, что правительство области исполнило взятые на себя обещания, снизив стоимость гигокалории на 7,2%. Дальнейших требований о снижении тарифа мэр предъявлять не планирует.

Об этом же говорит министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов: «Мы обязательство выполнили — тариф снижен. 1 февраля вступит в силу концессионное соглашение, которое гарантирует бесперебойное теплоснабжение города. Населению беспокоиться не о чем».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров