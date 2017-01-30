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13:44  30 января 2017 1

На Ямале создают заповедник из-за браконьеров

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, горы, пейзаж, север, природа, тундра
На Ямале создают новый заповедник из-за браконьерстваФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Шурышкарском районе Ямала появится новый заповедник. Решение согласовано Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Он будет назван «Сынско-Войкарский».

Территория заказника располагается в бассейне рек Сыня и Танью. Его площадь составит 292 тысячи гектар. Как пояснили в пресс-службе правительства Ямала, целью является сохранение и восстановления популяции сиговых видов рыб, охрана редких и исчезающих видов животных и растений.

В правительстве уточнили, что сейчас в реках Сыня и Танью ведется незаконная добыча пеляди, чира, сига-пыжьяна. На территории заказника будет введен режим особой охраны, ограничивающий хозяйственную деятельность в его границах.

Сейчас на Ямале 13 особо охраняемых природных территорий.

В 2016 году чиновники Ямала отправляли заявку на либерализацию вылова пеляди и пыжьяна. Они просили отменить жесткие квоты на добычу для каждого предприятия.

Юлия Фролова
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