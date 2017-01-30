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Главные новости Пермского края
14:01  30 января 2017 0

В Перми семья Путиных бесплатно раздает хлеб. ФОТО

Каждый день хозяева кафе выкладывают на стойку по пять буханок хлеба и два батонаФото: Александра Путина

Владельцы кафе-булочной на окраине Перми организовали благотворительную акцию: они предлагают пожилым людям взять хлеб бесплатно.

Кафе-булочная «Мечта» открылось в микрорайоне Крым. «Не стесняйтесь быть добрее! Пока на стойку покупаем хлеб только мы и наши друзья! А желающих взять хлеб и выпечку много, к вечеру стойка пустая! Присоединяйтесь! Это так здорово — дарить добро», — гласит объявление, вывешенное в заведении.

Группой кафе в социальных сетях занимается Александра Путина. По данным пермских СМИ, Путина открыла «Мечту» вместе с супругом Владиславом. Каждый день они выкладывают на стойку по пять буханок хлеба и два батона, отмечает ИА «Текст». В скором времени владельцы булочной хотят начать бесплатно раздавать чай.

Анна Белкина
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