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30 января 2017
13:45  30 января 2017 7

Украинские войска расстреляли больницу в Донецкой области. Есть жертвы

ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина, бтр
ВСУ продолжают обстрел жилых кварталов в ДНР (архивный снимок)Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженные силы Украины расстреляли жилые кварталы и больницу в городе Макеевка, расположенном недалеко от Донецка. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», падения снарядов со стороны ВСУ были зафиксированы рядом с больницей №5 в Червоногвардейском районе Макеевки. В результате этого обстрела погибла мирная жительница, ранение получили три человека.

Днем ранее, в воскресенье, 29 января, в результате обстрелов украинских военных погиб один ополченец ДНР, еще одного серьезно ранили.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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