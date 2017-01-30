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Главные новости Курганской области
13:53  30 января 2017 0

В Кургане на автозаправке загорелся бензовоз

Заправка Лукоил. Нижневартовск., бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
Пожар смогли быстро потушитьФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане на одной из автозаправок на улице Омской загорелся бензовоз. На вызов прибыли пожарные.

Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе МЧС, вызов поступил в 12.32. Незамедлительно на место выехали пожарные, однако возгорание было ликвидировано еще до их прибытия.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия не было.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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