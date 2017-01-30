14:24 30 января 2017 1

Гендиректор МРСК Урала Сергей Дрегваль отзывается о потенциальном сотруднике только в превосходной степени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Совет директоров МРСК Урала, который состоится 31 января, рассмотрит важный кадровый вопрос. На повестку вынесено утверждение кандидатуры главного инженера, — рассказал в понедельник, 30 января, генеральный директор компании Сергей Дрегваль.

В МРСК Урала эта должность совмещена с постом первого зама гендиректора, занимающий ее человек остается «на хозяйстве», если гендиректор находится в отпуске, на больничном и т. д. Сергей Дрегваль считает инженера ключевой фигурой для организации стабильной работы компании. «У МРСК Урала три задачи — надежность, доступность, безопасность. Из них почти все — в компетенции главного инженера находятся. Так что этот человек — это, по сути, главный в компании, а все остальные, даже генеральный, ему только помогают», — говорит Дрегваль.

Сейчас и. о. главного инженера является Вадим Локтин. Он был главным инженером подразделений МРСК в Перми и Челябинске, но в Екатеринбурге до последнего времени не работал. Локтин пришел на смену Юрию Лебедеву, который занимал этот пост с 2008 года по 30 ноября 2016 года. Увольнение Лебедева, как считается на рынке энергоуслуг, связано с технологическим сбоем на Уралмаше: утром 15 ноября из-за разрыва грозотроса на несколько часов был обесточен один из самых больших районов города.

Дрегваль отзывается о Локтине как об управленце высокого уровня. «Это очень опытный и грамотный специалист, у него огромный опыт. Когда назначали его в Челябинск, в начале отопительного периода, говорили — ну лишь бы хуже не было. А он за год сумел добиться качественного прорыва в работе. Надеемся, что совет директоров утвердит его сразу же», — говорит генеральный директор МРСК Урала.

В совет директоров МРСК Урала входят, помимо председателя, 10 человек, из них 5 представляют Россети, по одному — Минэнерго, «Ренову», «Газэкс», два члена имеют статус независимых директоров. Председатель совета — заместитель генерального директора ПАО «Россети» Сергей Семериков, который несколько лет работал в структурах МРСК Урала и его структурного подразделения — Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК).