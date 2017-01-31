17:26 30 января 2017 6

Анонимные интернет-каналы становятся веянием времени, но век их короток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интернет-каналы, созданные для распространения компрометирующей власть информации, в любом случае ждет уничтожение. Такое мнение «URA.RU» высказал глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Создаем реальности и даем смыслы» — так пафосно звучал девиз пресс-секретаря «Анонимного интернационала». В девизе не хватало признания трех вещей: «избавляем от скуки, торгуем информацией, хотим влиять на карьеры». Про смыслы вообще было лишнее», — пояснил Калачев. По его мнению, подобные «сливные бачки» — это бизнес для их создателей.

Политолог Калачев уверен: организаторы «сливных бачков» сильно рискуют Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Для их читателей — один из способов борьбы со скукой. Для власти — кладбище компромата или элемент большой игры. На карьеры героев разоблачений „сливы“ обычно не влияют. Но иногда „слив“ можно использовать как повод для того, чтобы поставить кому-то планку. Жизнь очередной такой информационной помойки начинается бодро. Потом, когда меркантильность ее создателей становится очевидной, интерес гаснет. Дальше судьба „сливного бачка“ зависит от отношений с властью», — отметил Калачев.

По словам эксперта, подобный «бачок» может продолжить свое существование, причем прайс на размещение будет всем известен.

«Либо, если создатели заиграются и станут фактором дестабилизации, их ресурс прихлопнут. Вычислить злоумышленников для специально обученных людей не составляет труда. Безобидные форматы живут, непредсказуемые и задевающие серьезные интересы форматы погибают. Их место занимают новые. Ибо скука — имманентная характеристика стабильного общества. Цензура и самоцензура традиционных СМИ способствуют поиску альтернативных источников информации. Теперь все увлеклись Telegram-каналами. „Сливы“ и фантазии пойдут через них. Но и их расцвет не будет долгим. До первого серьезного „слива“», — резюмировал Калачев.

Политолог Глеб Кузнецов пояснил «URA.RU», что функция информационных «сливов» всегда одна и та же — это «бросание тяжелых камней в болото».

«В результате в болоте наступает бурление, а на поверхности появляются пузыри, источающие сероводородное зловоние. То есть задача — не вызвать некие последствия организационные. Задача — посмотреть, кто как будет себя вести по отношению к данной информации. Спровоцировать виртуальным вбросом реальные действия.

В этом смысле нет разницы между «слитой» и взломанной почтой — пусть она на 100% реальна — или каким-нибудь Telegram-каналом, который под видом «инсайда» выдает в массы художественную литературу», — отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что «Telegram-каналы с худлитом на политические темы оказываются наиболее дешевым и безопасным способом этой провокации действий в реальном мире».

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков заявил «URA.RU», что смысл таких каналов для «слива» зачастую не в распространении какой-то неожиданной информации, а в возможности усилить эффект от сведений вполне банальных.

«Например, история с очень многими „разоблачениями Wikileaks“ чем-то напоминает бородатый советский анекдот про бабушку, которая перепечатала „Войну и мир“ на машинке. Обычную книгу ее внучка читать не будет, а вот „самиздат“ — другое дело. То же самое и здесь — большую часть этих „скандальных откровений“, озвучь их обычный журналист, иной редактор даже в номер бы не поставил — слишком банально. А когда все это преподносится едва ли не под грифом „похищено из кабинета госпожи Клинтон“, то добавляет информационному блюду хоть немного остроты», — пояснил Нейжмаков.

«Слив» информации зачастую становится прибыльным бизнесом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению эксперта, часто против политика или чиновника работает не содержание компромата, а сам факт его появления.

«Наблюдатели делают вывод: если информацию „сливают“, значит это кому-нибудь нужно. А если развился серьезный скандал или внимание к нему проявили известные СМИ, значит, враги человека очень влиятельны. Многие в результате будут думать, что позиции фигуранта скандала не так прочны, как принято считать. В России такой эффект часто имеют „сливы“ про крупных региональных чиновников и глав муниципальных администраций», — отметил Нейжмаков.

Кроме того, по его словам, если «слив» основан на действительно существующей закрытой информации (не обязательно сенсационной), это может быть намеренным ударом по чиновникам, которых можно обвинить в том, что «не доглядели» за такой утечкой.

В понедельник, 30 января, Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который является организатором хакерской группы «Шалтай-болтай».

Ранее сообщалось, что создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка высокопоставленных чиновников, журналист Владимир Аникеев (Льюис) был задержан Федеральной службой безопасности. Ему инкриминируется неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.