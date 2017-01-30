14:23 30 января 2017 3

Эти безрадостные пространства начнут преображаться уже летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске собираются приступить в 2017 году, а сужать ее русло будут ориентировочно в 2018 году. Об этом заявил 30 января на аппаратном совещании в мэрии глава города Евгений Тефтелев.

«Сужение русла требует длительных согласований, сейчас мы ведем переговоры с Нижнеобским бассейновым водным управлением. С учетом необходимости решать вопрос с конкурсной документацией и финансированием, к проекту возможно будет приступить в 2018 году», — пояснил «URA.RU» градоначальник. В 2018 году планируется также реализовать проект создания на набережной Сквера искусств. Общий объем расходов на эти цели оценивается примерно в 200 млн рублей, часть средств — 30-40 млн рублей — поступит в Челябинск в рамках программы единороссов «Наш двор». Работы по благоустройству собственно набережной начнутся уже летом 2017 года.

В общей сложности столице Южного Урала адресовано 377 млн рублей: из них 263 млн будут потрачены на благоустройство дворов и межквартальных территорий, а 113 млн — на места общественного пользования. Помимо Сквера искусств, в списке значатся сквер «Семейный» в Ленинском районе, парк «Северо-Западный» в Курчатовском и парк им. Тищенко в Металлургическом районе Челябинска.