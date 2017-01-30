{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:46  30 января 2017 5

«ДЗ я вылаживать буду в колидор». Родители возмущены неграмотным воспитателем в элитном детсаду Екатеринбурга

Снег, пурга в городе Курган, снег, ребенок на горке
По мнению родителей, за детьми плохо следят (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители детей, посещающих частный садик «Приоритет» в Екатеринбурге возмущены одним из воспитателей. По словам горожан, женщина не только плохо следит за малышами, но и неграмотна.

«За 20 тысяч рублей в месяц вы получите воспитателя, который будет „вылаживать“ дз вашего ребенка в „колидор“. Делегация родителей, по сути, была послана: „не нравитесь — свободны“», — рассказал в социальных сетях Александр Ойхер.

Схожие отзывы об учреждении размещены на различных рейтинговых площадках. «Дети постоянно болеют, новый воспитатель не только пишет с ошибками, но и попросту проигнорировала моего ребенка, когда он закапризничал, прощаясь со мной с утра. Пришлось отдавать сына посудомойке — это нормально?» — оставила отзыв женщина по имени Екатерина.

1/3
Родители недовольны грамотностью воспитателя Фото: соцсети

В самом детском садике с такой оценкой воспитателя не согласны.

«Мне важно, чтобы человек хорошо относился к детям и выполнял свои должностные обязанности. Мы не школа, грамматике детей не учим, диктанты не пишем. Как общается мой сотрудник в соцсетях — это его дело. Родители на нее не жалуются, у меня тоже претензий нет. А в социальных сетях могут многое написать. Иногда про нас пишут конкуренты», — разъяснила «URA.RU» позицию детского садика заведующая, представившаяся Светланой Васильевной.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева высказалась в комментариях под гневным постом горожанина в социальных сетях: «Все вопросы надо задавать руководителю (или собственнику) этого центра. Конечно, школу-то эта дама должна была закончить. Хотя бы 9 классов».

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров