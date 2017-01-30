14:46 30 января 2017 5

По мнению родителей, за детьми плохо следят (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители детей, посещающих частный садик «Приоритет» в Екатеринбурге возмущены одним из воспитателей. По словам горожан, женщина не только плохо следит за малышами, но и неграмотна.

«За 20 тысяч рублей в месяц вы получите воспитателя, который будет „вылаживать“ дз вашего ребенка в „колидор“. Делегация родителей, по сути, была послана: „не нравитесь — свободны“», — рассказал в социальных сетях Александр Ойхер.

Схожие отзывы об учреждении размещены на различных рейтинговых площадках. «Дети постоянно болеют, новый воспитатель не только пишет с ошибками, но и попросту проигнорировала моего ребенка, когда он закапризничал, прощаясь со мной с утра. Пришлось отдавать сына посудомойке — это нормально?» — оставила отзыв женщина по имени Екатерина.

1/3 Родители недовольны грамотностью воспитателя Фото: соцсети

В самом детском садике с такой оценкой воспитателя не согласны.

«Мне важно, чтобы человек хорошо относился к детям и выполнял свои должностные обязанности. Мы не школа, грамматике детей не учим, диктанты не пишем. Как общается мой сотрудник в соцсетях — это его дело. Родители на нее не жалуются, у меня тоже претензий нет. А в социальных сетях могут многое написать. Иногда про нас пишут конкуренты», — разъяснила «URA.RU» позицию детского садика заведующая, представившаяся Светланой Васильевной.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева высказалась в комментариях под гневным постом горожанина в социальных сетях: «Все вопросы надо задавать руководителю (или собственнику) этого центра. Конечно, школу-то эта дама должна была закончить. Хотя бы 9 классов».