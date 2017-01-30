{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:42  30 января 2017 0

Бард Новиков расскажет, как будут достраивать «Бухту Квинс» на арестованной земле

Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
Пресс-конференция пройдет в Театреа эастрадыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
все новости сюжета

Бард и худрук екатеринбургского театра эстрады Александр Новиков дает пресс-конференцию, посвященную возобновлению строительства поселка обманутых пайщиков «Бухта Квинс». Об этом «URA.RU» сообщила руководитель пресс-службы Новикова. Мероприятие пройдет во вторник, 31 января, в Театре эстрады.

Ожидается, что во время пресс-конференции певец прокомментирует появившуюся на прошлой неделе информацию об аресте земли, на которой находится жилой комплекс. «Поэт, певец и композитор Александр Новиков ответит на вопросы журналистов», — говорится в анонсе мероприятия.

Бард Александр Новиков и его друг и компаньон Михаил Шилиманов (экс-замминистра свердловского правительства) обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс (строительство поселка заморожено). На минувшей неделе бард заявил, что он нашел инвесторов, готовых выкупить паи у пайщиков, на сегодняшний день из 65 обманутых пайщиков средства получили первые восемь. Также Новиков заявил, что инвесторы (Аликбек Исаев, банк ВТБ и еще два инвестора) намерены достроить поселок, желание взяться за работу выразила строительная корпорация «Маяк».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров