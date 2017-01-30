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Главные новости Пермского края
15:15  30 января 2017 0

Пермскому минсельхозу на время подыскали нового главу

Агрофорум и министр сельского хозяйства Огородов. Пермь, огородов иван
Иван Огородов может стать ректором сельхозакадемииФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Заместитель главы министра сельского хозяйства Пермского края Людмила Ковина возглавила ведомство. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Экс-министр Иван Огородов может стать ректором Пермской сельхозакадемии.

Людмила Коврова стала исполнять обязанности министра 24 января. До этого она была начальником финансово-экономического управления ведомства. Иван Огородов покинул свой пост днем ранее — 23 января. По некоторым данным, он может занять пост ректора сельскохозяйственной академии.

Напомним, прежний глава минсельхоза сообщил «URA.RU», что заранее знал о возможной отставке, поэтому выразил готовность принять любое решение руководства.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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