14:45 30 января 2017 0

СКР Чечни возбудил уголовное дело из-за покушения на Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Следственном комитете по Чечне возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Неудачную попытку совершить нападение на чеченского лидера Рамзана Кадырова совершили его «кровные враги».

Попытка покушения на главу Чечни произошла весной 2016 года. «Новая газета» приводит рапорт начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Чеченской Республике подполковника Тимура Межидова. который указывает, что 23 января в Гудермесе были задержаны трое граждан. которые признались, что на территории Ножай-Юртовского района Чечни ими планировалось осуществление покушения на жизнь Кадырова. Издание отмечает, что жизни чеченского лидера хотели лишить с помощью «гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств».

«Новая газета» пишет, что организатором убийства Рамзана Кадырова выступал Иса Ямадаев, который сейчас может скрываться в Дубае. Издание отмечает, что «он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть». Как отмечает издание, Ямадаевы считают виновным в убийстве родственников именно Кадырова и являются его «кровными врагами». Издание также отмечает, что в Чечне сильны позиции Ямадаевых, которым удалось вовлечь в заговор десятки человек.

В октябре 2016 года, по данным издания, ФСБ и СКР обнаружили взрывчатку в резиденции Кадырова в селе Беной Ножай-Юртовского района. Узнали о ней случайно — информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид, который по одной линии является родственником Кадырова, по другой — братьев Ямадаевых.

Тогда же в октябре Рамзан Кадыров заявлял, что ничего не знает о покушении на него, писала «Газета.Ru». «За все эти годы не раз покушались, и я уверен, будут покушаться, потому что я как гарант конституции Чеченской Республики и как патриот России не нравлюсь тем собакам, которые лают на Россию. Мы будем защищать и свою республику, и свое государство и уничтожим всех этих шайтанов», — заявлял Рамзан Кадыров.