15:36 30 января 2017 13

Активисты призывают Кокорина провести экологическую экспертизу месторождения в Зверинке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель группы противников добычи урана в Звериноголовском районе Николай Афанасьев направил в редакцию «URA.RU» открытое письмо, адресованное губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Обращение поддержал председатель общественного совета при департаменте природных ресурсов, профессор КГУ Алексей Таранов.

В письме активисты припоминают Кокорину его высказывание о безопасности добычи урана в Звериноголовском районе. «Есть основания предполагать, что к выводу об экологической безопасности добычи урана в Звериноголовском районе Вы пришли после общения со специалистами „Далура“, — пишут активисты. — Но к этим специалистам нельзя относиться как к независимым экспертам. Они получают зарплату в ЗАО „Далур“ не за то, чтобы честно говорить о грядущей экологической катастрофе. Чтобы такому специалисту сказать правду, ему надо сначала из ЗАО „Далур“ уволиться». Большие сомнения у автора письма вызывают также выводы членов правительства и департаментов. «С такой командой наша область, как „Титаник“, точно пойдет ко дну. Госдолг Курганской области уже достиг 63% от собственных доходов», — пишет он. Полный текст обращения можно прочитать здесь.

«Прошу Вас, не доверяя никому, лично ознакомьтесь с краткой геологической характеристикой месторождения урана „Добровольное“ и с аргументами противников этой добычи, основанных на этой характеристике, — обращаются активисты к Алексею Кокорину, — Прежде чем начать освоение нашего месторождения, давайте проведем предварительную экологическую общественную экспертизу, причём экспертов подбирать должна общественность».

Как ранее сообщало «URA.RU», инициативная группа жителей Звериноголовского района выступает против добычи урана на Добровольном методом подземного выщелачивания. Председатель группы, экс-депутат района Николай Афанасьев утверждает, что это приведет к глобальной экологической катастрофе: радиоактивный раствор попадет в реку Тобол. Свои выводы он делает на основе геологической характеристики, представленной организацией «Уралнедра». Ранее Афанасьев уже обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении общественной экспертизы.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, напомним, аукцион на право пользования месторождением Добровольное для разведки и добычи урана будет проведен в апреле 2017 года. Население района раскололось на противников и сторонников разработки месторождения.