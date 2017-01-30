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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:54  30 января 2017 4

Бывший областной чиновник пришел в МРСК Урала, чтобы отвечать за связь с мэрией Екатеринбурга

Юрию Шевелеву придется воспользоваться старыми связямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советником гендиректора МРСК Урала назначен Юрий Шевелев. В его функции будут входить связи с администрацией города, подготовка к чемпионату мира, работа с персоналом, рассказал журналистам в понедельник, 30 декабря, генеральный директор компании Сергей Дрегваль.

«Уверен, что с его связями и опытом у него все получится», — подчеркнул он.

Юрий Шевелев получил должность советника неделю назад, 23 января. До этого он несколько лет занимал пост директора Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК). Шевелев давно известен в области: в частности, он был первым в регионе министром энергетики и ЖКХ, занимая этот пост с 2008 по 2011 год.

23 января исполнительным директором Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК) стал заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — глава Свердловэнерго Олег Мошинский, а Шевелев начал работать советником главы компании.

Говоря об официальной причине назначения, в МРСК Урала заявили, что это приведение ЕЭСК к стандартам корпоративного управления, когда горсети являются филиалами и их управление более централизованно — так принято в МРСК в целом.

Юлия Литвиненко
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