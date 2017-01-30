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30 января 2017
15:04  30 января 2017 3

Во время факельного шествия в Славянске прогремел взрыв. ВИДЕО

Участники шествия не пострадали - им запретили останавливаться у места взрываФото: Скрин видео YouTube Donbas Public TV

В Славянске Донецкой области прогремел взрыв во время факельного шествия националистов. Взрывное устройство сработало на территории больницы, у здания выбило стекла.

Информация о взрыве на территории травматологического отделения на улице Шевченко в Славянске поступила в полицию примерно в 17.30 29 января, сообщает «Газета.Ru». В это время рядом со здание проходили националисты с факелами. «Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет», —в нацполиции Славярска.

Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.

Шествие националистов было приурочено к бою киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году, добавляет «Национальная служба новостей».

В интернете появились кадры произошедшего, на видео заметно, что на месте взрыва образовалась небольшая воронка.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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