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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:41  30 января 2017 7

Свердловским учителям задерживают зарплату. Министр обещает разобраться с муниципальными властями

1 сентября линейка в школе 107 Челябинск, школа, линейка, первоклассники
В свердловских школах опять задержка с зарплатойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В свердловских муниципалитетах отмечаются первые случаи задержки выплат бюджетникам. В число проблемных городов вошел Реж, где часть педагогов ждет аванса за январь десятый день.

«Аванс должен выплачиваться до 20 числа текущего месяца. По состоянию на пятницу, 27 января, его в полном объеме получили в школах №1 и №5. В других школах — лишь частично. В детских садах тоже не всем выплатили. Получили ли оставшиеся педагоги деньги сегодня, у меня достоверной информации нет», — рассказывает «URA.RU» близкий к городской власти источник.

Тревожные сигналы также поступают из Артемовского, где по состоянию на сегодняшний день деньги на банковские карточки получили не все бюджетники. «Да, ко мне поступали такие жалобы от избирателей. Но у нас недавно передвинули сроки выплаты денег. Сроки выплаты аванса перенесены с 20 числа текущего месяца на 25-30 число. Расчет раньше выдавался 5 числа последующего за отчетным месяца, теперь он начисляется с 5 по 15 число. Давайте подождем конца сегодняшнего рабочего дня, после чего начнем делать выводы», — рассказал «URA.RU» депутат Артемовской городской думы Агзам Шарафиев.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил факт задержки выплаты аванса учителям в Реже. По его словам, необходимые для расчета с педагогами деньги поступили в город из областного бюджета в срок. Однако городские власти совершили бухгалтерские ошибки, которые затянули процедуру оформления платежей. С местными чиновниками проведены необходимые беседы.

Биктуганов обещал отдельно разобраться в ситуации в Артемовском. Он подчеркнул, что переносить сроки выплаты ежемесячного расчета и аванса местные власти не имеют права.

Константин Джултаев
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