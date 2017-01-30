«Хедхантеры» ЧТПЗ пошли по вузам

15:49 30 января 2017 3

Будущих инженеров начинают искать на студенческой скамье Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Проект по привлечению перспективных студентов старших курсов и выпускников вузов запустила Группа ЧТПЗ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Первыми участниками программы «Стажеры» стали более 50 представителей МГТУ, МИСиС, РГУНГ им. Губкина, Высшей школы экономики, УрФУ им. Ельцина. До конца 2017 года Группа ЧТПЗ намерена привлечь порядка 100 юношей и девушек из ведущих вузов всей России.

Все они стажируются на площадках Группы ЧТПЗ в Москве, Челябинске, Первоуральске и занимают позиции инженеров, ведущих специалистов и менеджеров в ключевых структурных подразделениях компании. Будущие инженеры совмещают обучение в вузе и работу на предприятии, а также участвуют в дополнительных проектах. В частности, читают лекции по профильным дисциплинам учащимся корпоративного образовательного центра.

Для отбора кандидатов специалисты Группы ЧТПЗ используют различные специализированные мероприятия: World Skills Hi-Tech Harvest, Ночь карьеры в УрФУ, Cup MISiS Case, Кубок Урала по кейсам. Лучшие студенты и выпускники получают сертификаты на экскурсии на площадках компании и приглашение на стажировку. Уже сформирована база из 1700 талантливых и активных студентов России, с которыми работают специалисты дирекции по персоналу.