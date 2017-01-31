15:32 30 января 2017 6

В Екатеринбурге выберут меру пресечения для фигурантов уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Срок содержания под стражей для одного из фигурантов дела по факту ДТП в ХМАО, при котором погибли 12 человек, Александра Сидорука, продлен до 3 апреля. Такое решение приняли в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где и рассматривали данный вопрос. Об этом журналисту «URA.RU» рассказали в судебной инстанции.

Также в понедельник, 30 января, будет решен вопрос о продлении ареста для Марата Зайнуллина (водителя автобуса, в котором ехали дети) и Раиля Саитханова (он управлял тягачом «Вольво», который также попал в аварию). Материалы дела рассмотрит судья Александр Тараненко. Все трое фигурантов дела этапированы из ХМАО в Екатеринбург.

Авария, напомним, произошла 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском. Воспитанники нефтеюганской спортшколы «Сибиряк» возвращались с окружных соревнований по акробатике. Автобус, движение которого не было согласовано с ГИБДД, столкнулся с двумя грузовиками и легковым автомобилем. Погибли 12 человек, среди которых было 10 детей. Сейчас фигурантами уголовного дела являются четыре человека: Александр Сидорук, представитель индивидуального предпринимателя, который занимался перевозкой, два водителя транспортных средств, Раиль Саитханов и Марат Зайнуллин, а также директор спортивной школы Ирина Тарасова. Последняя пока находится под домашним арестом. Дело ведет четвертое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.