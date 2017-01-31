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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
15:28  30 января 2017 15

Россия не пойдет на сделки с США ради снятия санкций

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., флаги, песков дмитрий
Дмитрий Песков анонсировал личную встречу Путина и ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов», — цитирует «Газета.Ru» Дмитрия Пескова.

Он также подтвердил, что встреча двух лидеров государств Владимира путина и Дональда Трампа может состояться еще до саммита G-20, который запланирован на лето 2017 года.

В субботу, 28 января, между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом состоялся часовой телефонный разговор. Его итоги были признаны позитивными, добавляет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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