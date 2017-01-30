16:17 30 января 2017 0

Двор оказался затопленным (снимок из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный инженер АО «Водный союз» Владимир Шаляпин предполагает, что работы по ликвидации аварии на водопроводе в поселке Заозерном в Кургане закончат к девяти вечера. После этого в домах будет восстановлено водоснабжение, об Шаляпин он рассказал в разговоре с «URA.RU».

Прорыв ветхих сетей произошел в понедельник, 30 января, около семи утра. В результате подтопленными оказались подъезды двух зданий, вода также залила двор, где были припаркованы автомобили.

Сейчас специалисты АО «Водный союз» заканчивают работы по ликвидации последствий — откачивают воду из двора и пострадавших подъездов. Также оказывается помощь тем, чьи автомобили угодили в ледяной плен — их колеса отогревают с помощью пара. Владимир Шаляпин отметил, что без ведома владельцев к машинам прикасаться никто не имеет права, однако всем нуждающимся обещают помочь — достаточно позвонить по номерам аварийно-диспетчерской службы: 46-11-73, 46-60-30.

При необходимости в ближайшие дни работы по уборке наледи из двора будут продолжены.