16:46 30 января 2017 5

Еще одно верхнеуфалейское предприятие объявило о массовых увольнениях сотрудников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Верхнеуфалейское предприятие «Уралэлемент», работающее на Рособоронзаказ, не продлит срочные договоры почти с 300 сотрудниками. В ситуацию в проблемном моногороде, где в бессрочный простой отправляется 730 сотрудников «Уфалейникеля», вмешался лично губернатор Борис Дубровский, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Уралэлемент» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и позиционирует себя как успешное предприятие, изготавливающее элементы питания (аккумуляторы). В свое время на предприятие с визитом приезжали губернаторы Петр Сумин, Михаил Юревич и Борис Дубровский. Действующему главе региона в 2015 году показали создаваемое в рамках федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса новое производство литий-ионных аккумуляторов. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. «Это будет новейшее производство, которое по своему техническому уровню соответствует лучшим мировым стандартам» — говорили тогда на предприятии.

Получить официальный комментарий от представителей «Уралэлемента» не удалось — в приемной на звонки не отвечали, а пресс-службы на предприятии нет. Сотрудники передают слова руководства о том, что их нанимали два года назад под определенный заказ. Сейчас он выполнен. В марте с сотнями работников истекают срочные трудовые договоры. Что будет с уволенными людьми, никто сказать не может.

Ситуация усугубляется проблемами на «Уфалейникеле», градообразующем заводе. Верхний Уфалей относится к «красной» группе моногородов, максимально зависящих от своих предприятий.

К решению проблемы подключились губернатор Борис Дубровский, его заместитель Руслан Гаттаров, минэкономразвития региона. Глава области провел специальное совещание по ситуации в проблемном моногороде. Дубровский поручил местным властям и экономическому блоку правительства ускорить подготовку заявки для получения Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Заявка находится в высокой степени готовности, необходимо максимально ускориться для получения Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР. Это позволит сформировать привлекательные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест», — подчеркнул губернатор.

Глава региона уже ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, готовыми при определенных условиях развернуть свои мощности на территории Верхнего Уфалея, включая производственные площади предприятия «Уфалейникель». К этой работе подключено также Агентство инвестиционного развития Челябинской области.

По поручению Бориса Дубровского, ГУ по труду и занятости населения региона проводит комплексную оценку состояния дел в Верхнем Уфалее: разрабатываются меры по стимулированию создания новых и временных рабочих мест, подбираются и предлагаются вакансии предприятий близлежащих городов. «Ключевая задача — разработка и реализация алгоритма действий, который позволит минимизировать безработицу на территории Верхнего Уфалея», — заявил губернатор.

Борис Дубровский особо обратил внимание на необходимость обеспечить стабильное теплоснабжение города, поскольку 30% жилых домов Верхнего Уфалея и несколько важных объектов социальной сферы потребляют энергоресурсы от котельной «Уфалейникеля». А, по заявлению руководства компании, с 31 января планируется приостановить работу одной из трех шахтных печей.