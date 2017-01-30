16:32 30 января 2017 5

Нарушений в поликлинике надзорное ведомство не выявило Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области должен активнее информировать пациентов о способах получения медицинской помощи. К такому выводу пришли в областной прокуратуре после проверки, проведенной по публикации «URA.RU» об очередях в поликлинике №4.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ГБУ «Курганская поликлиника № 4» оказание медицинской помощи пациентам организовано по записи. На прием к участковому врачу-терапевту возможно записаться по телефону, в электронной форме или при непосредственном обращении в регистратуру. При назначении повторного приема пациенту врач выдает талон, в котором указываются время и дата следующего приема.

В первую очередь в поликлинике принимаются пациенты, имеющие талон на прием в указанный день и время. «Следовательно, гражданам, нуждающимся в оказании плановой помощи и не записавшимся на прием заранее, необходимо дожидаться окончания врачебного приема по записи, что и влечет длительность ожидания», — разъяснили в прокуратуре. При внезапных острых заболеваниях больному необходимо обращаться за оказанием неотложной медицинской помощи в соответствующий кабинет.

В ведомстве также отметили, что из-за дефицита врачебных кадров директору департамента здравоохранения Курганской области ранее было внесено представление.

Как сообщало «URA.RU», жительница Кургана пожаловалась на то, что не смогла попасть на прием к участковому терапевту из-за очереди. Женщина вызывала врача на дом, но он не выдал ей талончик на прием.