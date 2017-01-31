{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
16:25  30 января 2017 35

Украинские биатлонисты бойкотировали российский гимн. ВИДЕО

Российские спортсмены покинули пьедестал досрочноФото: Скрин YouTube Ray TV

Сборная Украины по биатлону покинула церемонию награждения, не дожидаясь окончания гимна России в честь победы россиян на чемпионате Европы.

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы, пишет «Газета.Ru». На записи с церемонии видно, что после того, как спортсменам вручили подарки, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко ушли с подиума, как только заиграл российский гимн, пишет «Национальная служба новостей».

Российские спортсмены: Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов — немного помешкав, последовали за ними, сообщает РИА «Новости».

По словам комментатора церемонии, гимн «включили раньше времени».

Россияне из 20 возможных медалей ЧЕ-2017 взяли 13 (6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) и выиграли медальный зачёт, поставив рекорд соревнований. Заканчивавшему гонку Логинову даже метнули с трибун российский флаг, тот притормозил и пересёк финишную линию со знаменем в руках.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров