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31 января 2017
30 января 2017
16:36  30 января 2017 12

Впереди ХМАО, в аутсайдерах — Пермь. Реальная зарплата медиков в регионах на 60% меньше официальной

Открытие первой очереди комплекса зданий ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф». Екатеринбург, медицина катастроф
В медицине с зарплатами настоящая катастрофаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Средняя заработная плата медиков в российских регионах оказалась на 60% меньше, чем указано в официальных данных и составляет 19 тысяч рублей. Такие данные приводит информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно информации Росстата, средний доход медицинских работников за девять месяцев минувшего года составил 49 тысяч рублей. Это на 30 рублей больше данных, приведенных телекомпанией.

Так, в Свердловской области минимальный уровень зарплаты медика по опросу составил 8 тысяч, а максимальный — 27 тысяч рублей, средний показатель оказался на уровне 16 тысяч. Чуть более радужная ситуация в соседней Тюменской области — среднее значение здесь оказалось на уровне 19600 рублей. Хуже ситуация обстоит в Челябинской области и Пермском крае — 15550 и 13754 рублей соответственно.

Ближе всего к официальным показателям в таблице находится Ханты-Мансийский автономный округ, где минимальный заработок медика держится на отметке в 25 тысяч рублей, а максимальный составил 40 тысяч рублей. Средний показатель здесь составил 32500 рублей.

Отметим, что в рейтинге не представлена Курганская область, которая, по данным «URA.RU», также не может похвастаться высокими заработками бюджетников.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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