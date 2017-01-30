В Зауралье отменили общественный совет по вопросу добычи урана

17:00 30 января 2017 2

Противники добычи урана на Добровольном готовились представить свои аргументы совету Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественный совет при департаменте природных ресурсов по вопросу добычи урана на месторождении Добровольное, назначенный на 8 февраля, отменен. Эту информацию «URA.RU» подтвердил председатель общественного совета, профессор КГУ Алексей Таранов.

Таранов отметил, что «в департаменте природных ресурсов региона возникли некоторые обстоятельства»: к указанному числу приглашенные специалисты могут не успеть приехать из командировок. «Я и сам уеду в командировку в Москву. А если никого не будет на совете, какой смысл собираться?» — сказал Таранов.

Профессор заверил, что общественный совет по вопросу разработки месторождения состоится и представители инициативной группы смогут высказать свои аргументы. Дата, по его словам, пока не определена. Сам профессор, как сообщало агенство, выступает за проведение независимой экологической экспертизы для оценки безопасности работ на месторождении.

Как ранее сообщало «URA.RU», инициативная группа жителей Звериноголовского района просит президента РФ Владимира Путина и губернатора Алексея Кокорина о проведении независимой общественной экологической экспертизы месторождения Добровольное. Активисты считают, что добыча урана методом подземного выщелачивания в условиях Добровольного приведет к глобальной экологической катастрофе.

Специалисты Росатома опасения опровергают, после экскурсий на предприятие «Далур» (входит в структуру госкорпорации «Росатом») в районе объявились сторонники скорейшего освоения недр и строительства уранового завода. Аукцион на право пользования месторождением Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области для разведки и добычи урана назначен на апрель 2017 года.