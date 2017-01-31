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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
16:53  30 января 2017 2

Власти Венгрии заявили о неэффективности антироссийских санкций. «Экономика терпит убытки»

Евромайдан. Киев (Украина), евросоюз
Глава МИД Венгрии считает, что ЕС еще не оценил ущерб от санкцийФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Санкции в отношении России доказали свою неэффективность. Об этом заявил Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В интервью ведущей Russian.rt.com Софико Шеварднадзе Сийярто рассказал, что Венгрия всегда была недовольна санкциями. «Никакого прогресса в исполнении „минских договоренностей“ они не приносят, экономика европейских стран, в том числе Венгрии, терпит убытки», — сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Он отметил, что страна не выступала с правом вето лишь для того, чтобы не вносить раскол в европейское единство. Петер Сийярто надеется, что в будущем Евросоюз сможет «по крайней мере оценить санкции и на максимально высоком уровне обсудить их последствия». По его словам, этого пока не произошло.

Нина Калинина
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