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31 января 2017
30 января 2017
18:09  30 января 2017 7

Названы лучшие политтехнологи России. В престижный рейтинг попали уральцы

Доклад ФоРГО
Константин Костин назван лидером политтехнологий в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 30 января, «Общая Газета» представила одиннадцатый рейтинг российских политтехнологов. Эксперты оценивали людей, которые в настоящее время являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.

Первое место в рейтинге занял председатель правления «Фонда развития гражданского общества» Константин Костин. Как ожидается, он будет одним из операторов Кремля в работе с регионами и партиями на выборах-2018.

Составители рейтинга указывают на то, что Костин регулярно участвует в закрытых встречах Владимира Путина с политическими консультантами.

Также в рейтинг попали уральские политтехнологи Антон Баков, Александр Пирогов и представитель уральского полпредства Мария Сергеева.

Авторы исследования указывают на то, что в основной части опроса участвовали 100 действующих политиков, депутатов, политтехнологов, политологов, журналистов. Так, участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов», которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний в России.

Как пояснил «URA.RU» учредитель «Общей газеты» Александр Рощин, «это не рейтинг политических или экономических перспектив — это подведение итогов».

«Работа больше статистическая. Если сравнивать сегодняшний рейтинг с предыдущими, то можно заметить и некоторую стабильность присутствия в нем определенных лиц. Смена тех или иных позиций говорит лишь о той или иной активности за прошедший период. Появление новых имен показывает, что рынок политтехнологов скорее жив, чем мертв», — заключил Рощин.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил «URA.RU», что в целом обнародованные результаты рейтинга выглядят адекватно.

«Конечно, некоторые фамилии можно менять местами — это субъективная вещь. Однако лидеры рейтинга, на мой взгляд, сомнений не вызывают», — подчеркнул Журавлев.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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