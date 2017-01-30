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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:21  30 января 2017 7

В Екатеринбурге объявили войну «гаражам-ракушкам». Список адресов

Курган перед выборами, надпись на гараже, не стыдно, вина
Сотни гаражей исчезнут с территории городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 2017 году уберут 250 гаражей-ракушек. До начала апреля владельцы получат оповещения об одностороннем расторжении договоров аренды земельных участков. Всего в черный список попали 257 «ракушек», подлежащих выносу.

Во втором квартале чиновники будут судиться с теми, кто не вышел на контакт. В этом случае гараж попадет на штрафстоянку, а оплата всех расходов ляжет на плечи владельцев.

В список попали более 250 объектов
Фото: скрин с официального сайт администрации Орджоникидзевского района

Как пояснили корреспонденту «URA.RU» в администрации Орджоникидзевского района, льготы в виде бесплатного вывоза гаража на территорию собственника предоставляются только пенсионерам и инвалидам, остальные должны ликвидировать «ракушки» за свой счет.

«URA.RU» приводит список «зачищаемых» адресов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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