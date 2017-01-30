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27 января 2017
17:29  30 января 2017 5

В крупном городе ХМАО закрывают школы из-за эпидемии

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Школы Нижневартовска закрыты из-за эпидемии гриппа и ОРВИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске со вторника, 31 января, вводится карантин в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом «URA.RU» сообщили в городской мэрии.

Решение было принято в понедельник, 30 января, на основании данных Роспотребнадзора. По информации ведомства, за последнюю неделю в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло более чем на треть — до 4 тыс. случаев. Самая серьезная ситуация в возрастной группе от 7 до 14 лет — рост заболеваемости составил почти 94%.

Карантин вводится до 5 февраля включительно. В это время в Нижневартовске запрещены все культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Ранее был приостановлен учебный процесс в Нягани. Показатель заболеваемости в среднем по округу превышает эпидпорог на 30%.

Антон Степыгин
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