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30 января 2017
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27 января 2017
17:56  30 января 2017 4

Тюменцы смогут летать из Рощино в Турцию и Китай регулярными рейсами

Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Рощино регулярные рейсы свяжут с ТурциейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Регулярные рейсы свяжут Тюменский аэропорт Рощино со Стамбулом, Анталией и Салониками. Будет увеличено и число полетов в некоторые города России. Правительство региона объявило о готовности софинансировать девять маршрутов. В общей сложности аэропорт планирует перевезти в 2017 году более 1,7 млн пассажиров.

Глава региона Владимир Якушев в понедельник, 30 января, провел совещание, на котором шла речь о географии полетов из тюменского аэропорта. Как сообщили в пресс-службе губернатора, планируется, что в этом году откроются регулярные рейсы в Турцию — в Стамбул и Анталию, а также в Грецию — в Салоники. Кроме того, возрастет количество рейсов в Москву, появятся новые рейсы S7 Airlines в Новосибирск. Увеличить количество рейсов намерены также компании «ЮТэйр», «Ямал» и «Оренбуржье».

Прорабатываются возможности организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин) и Киргизию (Бишкек, Ош).

В пресс-службе подчеркнули, что губернатор Владимир Якушев по итогам совещания направил письмо главе Росавиации Александру Нерадько. В документе говорится, что регион готов софинансировать девять межрегиональных авиамаршрутов.

Надежда Карташова
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