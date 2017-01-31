17:32 30 января 2017 6

Юрий Пономарев выполнил важное дипломатическое поручение Чайки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрий Пономарев возглавил российскую делегацию в Кишиневе. Там он от имени генпрокурора Юрия Чайки подписал важное соглашение о сотрудничестве.

Уральский прокурор вместе с генпрокурором Республики Молдова Эдуардом Харунженом подписал соглашение о сотрудничестве, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

«От эффективности работы прокуроров во многом зависят безопасность общества, надежная защита прав и свобод граждан, интересов государства, а успехи в этой деятельности невозможны без консолидации усилий на международном уровне», — отметил Юрий Пономарев.

1/4 Фото: пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО

В рамках соглашения предусматривается обмен опытом между прокурорами России и Молдовы, укрепление межведомственного взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства и противодействия организованной преступности, в том числе по вопросам терроризма и коррупции.

Также представитель Юрия Чайки в УрФО принял участие в международной конференции, на которой присутствовали руководители органов прокуратуры 16 государств, госслужащие, дипломаты и силовики.