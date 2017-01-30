17:41 30 января 2017 1

Пермяки, оставшиеся без жилья, уже пикетировали администрацию губернатора, но безуспешно Фото: Стефан Савелли

Пермяки, пострадавшие из-за проекта, рекламируемого губернатором Виктором Басаргиным, планируют устроить протестный автопробег. Они собираются проехать колонной через весь центр краевой столицы.

Акция протеста, которую собираются проводить обманутые дольщики микрорайона Первый Пермский, пройдет 11-12 или 18—19 февраля. «Мы собираемся стартовать с Перми-1, затем — по Комсомольской площади до Башни Смерти, от Башни Смерти по Комсомольской площади до Пермской художественной галереи, затем снова по Комсомольскому проспекту до Башни Смерти, далее вниз по той же улицы до Перми-1», — рассказала «URA.RU» активистка Наталья Трушникова. Сейчас она готовит документы, чтобы согласовать автопробег с гордумой.

Напомним, это не первая акция протеста обманутых дольщиков, которые так и не получили жилье в Первом Пермском микрорайоне. 30 ноября они вышли на одиночные пикеты к зданию администрации губернатора Пермского края, а тремя месяцами ранее на YouTube было опубликовано обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Несколько десятков человек, в том числе дети, приехали в пермское село Лобаново и на фоне своих недостроенных домов рассказали главе страны о жестоком обмане со стороны коммерсантов и чиновников.

В третьем квартале 2015 года на участке в 28 гектаров в Лобаново должны были появиться 12 домов, детский сад и школа. Проект входит в федеральную программу «Жилье для российской семьи», он был широко разрекламирован в СМИ и поддерживался региональными властями. Первый Пермский микрорайон неоднократно презентовал лично губернатор Виктор Басаргин.

Однако вскоре в ходе строительства начались серьезные задержки, а в конце мая 2016 года фирма-застройщик «КамСтройИнвест» (входит в группу компаний «Строительные проекты») обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о самобанкротстве. В июне заявление было возвращено компании.