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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:46  30 января 2017 4

«Вертикаль Крашенинникова» обнародовала свою программу. Депутаты поменяют законы о госзакупках и капремонте. ФОТО

Заседание оргкомитета ассамблеи
Идея построения "Депутатской вертикали" принадлежит Павлу КрашенинниковуФото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 30 января, в Екатеринбурге прошло заседание оргкомитета регионального объединения «Депутатская вертикаль» под руководством организатора проекта, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания области, в заседании приняли участие свердловские парламентарии всех уровней власти. Вместе с Крашенинниковым Госдуму представлял депутат Сергей Бидонько, региональный парламент — вице-спикер Виктор Якимов и депутат Илья Бондарев, екатеринбургскую гордуму — Александр Мяконьких. В обсуждении также приняли участие руководители муниципальных дум, органов исполнительной власти, УГМК и других промышленных структур

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Администрацию губернатора представлял Вадим Дубичев (второй слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители муниципалитетов затронули три наиболее болевые темы. Во-первых, они заявили о неэффективности действующего федерального закона о госзакупках. Непродуманность документа приводит к тому, что торги часто выигрывают недобросовестные поставщики услуг. Из-за этого, в частности, школьники в загородных оздоровительных лагерях получали некачественное питание.

Вторая тема касалась несоизмеримости ответственности, которую несут муниципальные чиновники за недочеты в работе с системой госзакупок, с допущенными ими нарушениями. Третья — усовершенствования закона о капремонте многоквартирных домов.

Высказанные участниками заседания предложения будут рассмотрены на совещании в рамках работы комитета Государственной Думы по вопросам законодательства, который возглавляет Павел Крашенинников.

Константин Джултаев
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