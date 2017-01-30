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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:57  30 января 2017 1

Легендарная сотрудница УВЗ отметила юбилей. В военное время она руководила подростковой бригадой

Татьяна Бревнова до сих пор интересуется жизнью заводаФото: пресс-служба УВЗ

На Уралвагонзаводе поздравили с 90-летним юбилеем легендарную Татьяну Бревнову, которая пришла работать на завод 15-летней девчонкой в 1942 году и спустя пару месяцев возглавила подростковую бригаду, которая в годы войны выпускала элементы топливной системы для танков.

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, бригада Татьяны Харлампиевны Бревновой (Емельяновой) стала первой на заводе, которой присвоили звание «Гвардейской фронтовой».

После войны Татьяна Харлампиевна училась без отрыва от производства. Закончила школу мастеров и работала в цехе мелких узлов мастером, а затем старшим мастером в термическом цехе Уралвагонзавода. Была активным участником популярного в советское время женского движения. Эта инициатива, благодаря своему масштабу на Уралвагонзаводе и прекрасным результатам, была отмечена призом журнала «Работница» — «Хрустальным башмачком». Татьяна Харлампиевна — кавалер ордена Ленина. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

С юбилеем заслуженную работницу Уралвагонзавода и почетного гражданина Нижнего Тагила поздравили председатель заводского совета ветеранов Георгий Бедрик и представители предприятия.

Нина Калинина
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