Главные новости 1. Уралец автостопом объехал планету. Интересные истории

Уралец автостопом объехал планету. Интересные истории 2. В Екб закрылся еще один ночной клуб. Тусовка плачет

В Екб закрылся еще один ночной клуб. Тусовка плачет 3. «Было прикольно!» Ройзман снялся в «Ералаше»

«Было прикольно!» Ройзман снялся в «Ералаше» 4. Горбачев боится начала ядерной войны

Горбачев боится начала ядерной войны 5. В свердловских школах задерживают зарплату

В свердловских школах задерживают зарплату 6. Уральского депутата Госдумы ждет Верховный суд

Уральского депутата Госдумы ждет Верховный суд 7. «Боевики» вора в законе Гули отрезали уши конкуренту

«Боевики» вора в законе Гули отрезали уши конкуренту 8. "Шалтай-Болтай" ответит за переписку Суркова 18:35 30 января 2017 2 Подарок Миллеру на юбилей: свердловские газовики начали поставки в Казахстан с помощью «большого самогонного аппарата». ФОТО Комплекс по производству СПГ компании «ГАЗПРОМ Трансгаз Екатеринбург» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Екатеринбурга в столицу Казахстана отправились первые цистерны со сжиженным природным газом, который производят на экспериментальном участке компании «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Отапливать уральским газом будут объекты в Астане, в том числе «Назарбаев университет» и Национальный университет обороны имени Первого президента Республики Казахстан. Корреспонденты «URA.RU» побывали на уникальном производстве и проводили в путь первые казахские «газовозы». Казалось бы, возить газ автомобилями не очень выгодно. На самом деле транспортировать газ в цистернах на тысячу километров гораздо экономичней, чем строить «ветку» газопровода с миллиардными затратами. Вопрос лишь в том, как получить газ в максимально сжатом виде — в сжиженной форме. В Екатеринбурге еще много лет назад выдвинули идею, которая позволяет получать сжиженный природный газ (СПГ) с минимальными затратами — используя технологическую «фишку» самих газораспределительных станций. «На ГРС газ поступает по магистральным газопроводам с давлением 35 атмосфер, а на объекты потребителей уходит с гораздо меньшим давлением, например на Новосвердловскую ТЭЦ идет шесть атмосфер, — рассказал „URA.RU“ руководитель комплекса по производству сжиженного газа Сергей Фаррахов. — Раньше эта энергия давления никак не использовалась: давление просто сбрасывалось». Оказывается, возить сжиженный газ машинами очень даже выгодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские газовики более десяти 10 назад изобрели технологию для использования высвобождаемой энергии. С ее помощью сжиженный газ получается практически сам собой — за счет резкого сброса давления. Однако, чтобы претворить идею в жизнь, потребовалась смелость как разработчиков, так и руководства газовой компании, а также политиков. «В 2005 году свердловский губернатор Россель взял на себя риск подписать соглашение между железнодорожниками, «Газпромом» и Свердловской областью о том, что мы здесь переведем железную дорогу на газ», — рассказал генеральный директор предприятия «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Давид Гайд. — В результате этого и появился первый комплекс получения сжиженного природного газа». Он был построен в 2005 году возле газораспределительной станции №4 Екатеринбурга. Торжественная церемония отправки первой партии «газовозов» из Екатеринбурга в Астану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производство сжиженного газа получилось очень экономически выгодным. Для сравнения: в других регионах, где СПГ получают из обычного газа с использованием электроэнергии, затраты в разы больше. На екатеринбургском участке электричество тратится разве что на освещение объекта и работу деталей оборудования, которое сбрасывает давление. Газ при этом охлаждается с почти ноля до минус 140 — минус 160 градусов по Цельсию. «Простым языком — здесь происходит конденсация жидкости из пара, — поясняет руководитель компании „Уралавтогаз“ Николай Попов — Мы в шутку говорим, что, это по сути, большой самогонный аппарат». Сегодня железнодорожники заправляют здесь два локомотива «РЖД» (так называемые турбовозы) и один маневровый тепловоз, работающие на сжиженном природном газе. «Ну и, так как у нас был излишек этого газа, при поддержке губернатора появился первый проект по газификации территории — в Староуткинске, — рассказывает Гайдт. — Вот уже пять лет две котельных там работают на сжиженном природном газе без подводящего газопровода». Слева направо: гендиректор Global Gaz Group (Казахстан) Олег Гончаров, уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков, замначальника департамента ПАО «Газпром» Сергей Скрынников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разработали комплекс несколько сотрудников компании, однако главным «двигателем» идеи был сам гендиректор. «Хочу поблагодарить Давида Давидовича Гайдта — это он „носился“ с этой идеей, пока мы не реализовали ее — использовать этот газ для отопления наших населенных пунктов, — говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Впоследствии этот проект был представлен на российско-казахстанском форуме и наши казахстанские партнеры проявили интерес». Увидев выгоду, казахи запустили проект по газификации Астаны — его реализует компания Global Gaz Group при поддержке главы государства Назарбаева и правительства. Возить топливо за 1200 км будут специальными автоцистернами. На месте сжиженный газ закачивается в специальные емкости, нагревается и превращается в обычный газ, причем, в гораздо большем объеме. «Потребителю совершенно не важно, в каком виде газ транспортируется», — поясняют специалисты. Соглашение об экспортных поставках сжиженного газа в Казахстан было подписано между ООО «Газпрос экспорт» и ТОО Global Gaz REgazification (входит в Global Gaz Group) в прошлом году. В конце января 2017-го первая партия газа в двух автоцистернах выехала из Екатеринбурга в Астану. В феврале казахи намерены забирать по 18 тонн СПГ ежедневно (для этого задействовано десять «газовозов»), в марте планируется увеличить отгрузку в два раза. Мощности екатеринбургского участка позволяют: он производит 3 тонны в час и может работать в круглосуточном режиме. Куйвашев благодарит Гайдта, который «носился» с идеей привозного сжиженного газа, а Гайдт говорит, что без губернатора ничего бы не получилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В дальнейшем как казахская, так и российская стороны намерены только наращивать сотрудничество. Казахи планируют отапливать уральским газом все большую территорию «Первый этап рассчитан на три года — это газификация объектов в Астане с дальнейшим выходом на соседние области Казахстана, — говорит гендиректор компании Global Gaz Group Олег Гончаров. — К 2021 году планируем выйти на объем реализации в полмиллиарда долларов». Чтобы обеспечить этот спрос, «Газпром» планирует запустить еще один участок по производству сжиженного газа в Южноуральске (он будет в два раза мощней — 7 тонн в час, проектирование уже идет), а в дальнейшем поставить большой завод по производству СПГ в Челябинске. «„Газпром“ делает большую ставку на развитие малотоннажного производства сжиженного природного газа, — говорит замначальника департамента ПАО „Газпром“ Сергей Скрынников. — Данный проект реализуется с нулевых годов, и „Трансгаз Екатеринбург“ всегда являлся „пилотником“: свердловская земля была заделом для новых начинаний, которые сегодня реализуются по всей России. Результатом этой работы является не только отгрузка первой тонны СПГ в Казахстан, но и запуск масштабной программы, которая утверждена председателем правления „Газпрома“ Алексеем Миллером по развитию малотоннажного производства на территории РФ». Смотрите фоторепортаж с отправки первой партии уральского сжиженного газа в Казахстан. 1/12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Андрей Гусельников © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...