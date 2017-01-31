18:17 30 января 2017 8

Россия намерена защитить российских металлургов от демпинга ЕС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры Евросоюза в отношении российского холоднокатаного проката. Санкции затронули целый ряд российских предприятий, в том числе и уральских.

Как уточнили в Минэкономразвития, Еврокомиссия во время антидемпингового расследования допустила ряд серьезных нарушений правил ВТО. Мера действует в Евросоюзе с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин составляет для ММК 18,7%, для «Северстали» — 34%, для НЛМК и всех остальных компаний — 36,1%, сообщает «Газета.Ru».

В ведомстве подчеркивают, что консультация, которая предусматривает поиск сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора — это первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО. Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора в случае, если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, пишет «Федеральное агентство новостей».