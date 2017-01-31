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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
18:23  30 января 2017 11

«Черноморский флот может кое-что напомнить Украине». Сенатор встал на защиту Крыма

Крым., черное море, южный берег крыма
Ольга Ковитиди: Крым - это часть России, а не шматок салаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди высказалась по поводу попыток Киева вернуть себе Крым.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский, выступил с предложением временно признать Севастополь частью России, чтобы потом вернуть его Украине вместе с остальной территорией Крыма.

По мнению Думанского, Севастополь можно оставить России на переходный период, что позволит значительно продвинуться в деле возвращения Крыма.

В ответ сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Крым — это «не шматок сала, который можно поделить», а целостная территория, субъект Российской Федерации. Подобные заявления, по ее словам, противоречат нормам международного права.

«Черноморский флот может напомнить Украине, что не нужно баловаться с Россией», — приводит слова сенатора «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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