18:12 30 января 2017 6

На "Синтезе" кадровые перестановки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, на ОАО «Синтез», сменился исполнительный директор. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия, Алексей Чекалов покинул пост в связи с окончанием действия трудового договора, который был заключен на один год. Представители акционера отметили, что Чекалов успешно справился с программой модернизации предприятия и запуском энергоблока.

Обязанности главы временно принял на себя генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский.

Андрей Загорский в 2001 году закончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В разное время возглавлял производства, в частности, в нефтегазовой сфере (ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Якутгазпром» и т. д.), работал в лесной и транспортных отраслях на руководящих должностях. В 2016 году присоединился к ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР».

Как признался один из сотрудников комбината, смена руководителя была вполне предсказуема. «Контрольный пакет акций „Синтеза“ перешел к Александру Винокурову (зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова), который не стал продлевать трудовой договор со ставленником Ростеха Чекаловым. Винокуров поставил „своего человека“», — отметил собеседник в разговоре с корреспондентом «URA.RU». «Особых эмоций и ожиданий по этому поводу в коллективе нет», — заключил информатор.