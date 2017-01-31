{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
18:29  30 января 2017 25

Россиян заставят платить за вход в природные парки

Вечер снег Курган, снегопад, парк, фонарь, вечер
За прогулки по парку придется платитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Посещение всех природных парков в России могу сделать платным. Соответствующий законопроект рассматривается в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Авторы документа сообщили Russian.rt.com, что таким образом намерены сохранить экологическую и эстетическую ценность лесопарковой зоны, которая в данный момент никак не защищена. Депутаты предполагают, что за посещение парка можно брать плату до 1,5 тысячи рублей.

Парламентарии рассчитывают направить деньги на уборку мусора, который оставляют за собой отдыхающие, а также посадку постоянно вытаптываемых газонов. За эти же деньги для посетителей будут проводиться экскурсии, добавляет «Национальная служба новостей».

На данный момент платным является посещение только заповедников и национальных парков, на природные парки эти требования не распространяются, уточняет Russian.rt.com.

Как отмечает «Газета.Ru», к природным паркам относятся Веппский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области, Голубые озера на Камчатке, Ергаки в Красноярском крае, Золотая Долина на границе Хакассии и Кемеровской области и другие.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров