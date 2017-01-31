Россиян заставят платить за вход в природные парки

18:29 30 января 2017 25

За прогулки по парку придется платить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Посещение всех природных парков в России могу сделать платным. Соответствующий законопроект рассматривается в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Авторы документа сообщили Russian.rt.com, что таким образом намерены сохранить экологическую и эстетическую ценность лесопарковой зоны, которая в данный момент никак не защищена. Депутаты предполагают, что за посещение парка можно брать плату до 1,5 тысячи рублей.

Парламентарии рассчитывают направить деньги на уборку мусора, который оставляют за собой отдыхающие, а также посадку постоянно вытаптываемых газонов. За эти же деньги для посетителей будут проводиться экскурсии, добавляет «Национальная служба новостей».

На данный момент платным является посещение только заповедников и национальных парков, на природные парки эти требования не распространяются, уточняет Russian.rt.com.

Как отмечает «Газета.Ru», к природным паркам относятся Веппский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области, Голубые озера на Камчатке, Ергаки в Красноярском крае, Золотая Долина на границе Хакассии и Кемеровской области и другие.