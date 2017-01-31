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31 января 2017
30 января 2017
19:17  30 января 2017 2

Суд принял решение в отношении участника ДТП, при которым погибли 12 человек

Зал городского суда Курган, клетка, решетка, суд, скамья подсудимых
В Екатеринбурге суд продлил арест водителя грузовика Раиля СаитхановаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 3 апреля срок содержания под стражей водителя грузовика Раиля Саитханова, попавшего в страшное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом «URA.RU» сообщили в суде.

Решение о мере пресечения для Раиля Саитханова было принято в понедельник, 30 января. Саитханов, напомним, управлял грузовиком, столкнувшимся 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском с пассажирским автобусом. При аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Позднее выяснилось, что Саитханов был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде еще летом 2016 года.

До 3 апреля продлен также срок пребывания под стражей Александра Сидорука, представителя предпринимателя, которому принадлежал автобус. В суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения еще для одного фигуранта уголовного дела, возбужденного после ДТП. Речь идет о водителе автобуса Марате Зайнуллине. Всех троих обвиняемых доставили из ХМАО в Екатеринбург — расследование дела, напомним, ведет четвертое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в столице Урала. Еще один обвиняемый — директор спортшколы, в которой обучались погибшие дети, Ирина Тарасова — пока находится под домашним арестом.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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