19:09 30 января 2017 8

Пенсионеры митинговали почти час - погода позволила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионеры в Екатеринбурге в понедельник, 30 января, прокатились на трамвае с лозунгами против повышения стоимости льготного проезда, а после устроили митинг на площади Труда.

Сбор протестующих начался около 15 часов на другой площади — Субботников, где расположена конечная станция трамвая №18. Именно на нем около сотни участников акции отправились на Плотинку, проехав под окнами администрации города и резиденции губернатора.

Под руководством депутатов свердловского Заксобрания и гордумы Вячеслава Вегнера, Евгения Зяблицева, Ильи Тыщенко, Дмитрия Сергина и Александра Хана пенсионеры направились на площадь Труда. Здесь протестующие провели митинг, обратив транспаранты в сторону резиденции главы региона.

«Лишение пенсионеров общественного транспорта», «1000 рублей за «льготный» проездной — это 10% пенсии», «15 февраля» пенсионеров лишат общественного транспорта» — гласили надписи на плакатах.

Перед поездкой к собравшимся подходили два сотрудника полиции, но, убедившись, что бабушки и дедушки не намерены нарушать общественный порядок, удалились восвояси. На месте проведения митинга также присутствовали стражи порядка.

Саму поездку протестующие озаглавили «прощальным льготным рейсом» — ведь с 15 февраля стоимость месячного тарифа по Е-Карте для пенсионеров составит тысячу рублей. Это более чем вдвое превысит действующую сегодня цену проезда. На митинге, кроме выступлений, собрали подписи в адрес Евгения Куйвашева и Александра Якоба с требованием сохранить льготы.

По словам городского депутата Дмитрия Сергина, сейчас льготой на проезд пользуются 120 тысяч жителей Екатеринбурга, для которых стоимость проездного полностью покрывается пособием. С 1 февраля каждый из них вынужден будет достать из своего кармана лишних 600 рублей.

Отметим, что буквально за пару часов до митинга на Плотинке выступили и Евгений Куйвашев, и Александр Якоб, открывая часы в честь ЧМ-2018 по футболу. Но в половине третьего оба уехали по делам. Видели чиновники участников «прощального льготного рейса» или нет — сказать трудно. Однако собранные подписи им в любом случае передадут.