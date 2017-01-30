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30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
19:55  30 января 2017 2

Дубровскому доложили об изменениях в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

Клипарт. Челябинск, цирк, челябинск
Многострадальное здание обещают отремонтировать уже лет десятьФото: Кондрат Александров © URA.RU

Здание челябинского цирка реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году. Это пообещал губернатору Борису Дубровскому гендиректор «Российской государственной цирковой компании» Дмитрий Иванов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Архитектурный облик здания изменится, также пройдет капитальный ремонт внутренних помещений. «Мы решили полностью обновить зрительный зал, заменить звуковое оборудование и системы освещения. Также цирк получит современные вентиляцию и кондиционирование», — рассказал Дубровскому руководитель госкомпании.

Отдельно губернатор и Дмитрий Иванов обговорили судьбу не вписывающегося в планы реконструкции центра города общежития для цирковых артистов. «Цирк построили 40 лет назад, а этот дом — даже раньше. Он очень плохо выглядит даже сейчас, а к саммитам окружающая обстановка радикально изменится — рядом появятся конгресс-холл, гостиница и медиацентр», — заметил Дубровский.

В итоге решено пристроить к обновленному зданию цирка новое общежитие. На месте нынешнего появится очередная дорожная развязка.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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