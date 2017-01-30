19:35 30 января 2017 28

Установку памятника обсудили на собрании членов военно-исторического обществе в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы, член военно-исторического общества Александр Ильтяков предложил установить в городском саду Кургана памятник погибшим в годы Гражданской войны. Мемориал будет представлять собой часть триптиха известного советского скульптора Льва Головницкого «Мой век» — барельеф «Красный и Белый».

На нем изображены два брата, которых Гражданская война поставила по разные стороны баррикад, и их мать, которая делит между ними единственную буханку хлеба.

Барельеф «Красный и Белый» скульптора Льва Головницкого Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Давайте в наш век мы примиримся раз и навсегда: нет ни белых, ни красных — мы люди одной страны! Такой концепции, которая по счастливой случайности родилась в Курганской области, нет нигде, заявил Александр Ильтяков на заседании регионального отделения Российского военно-исторического общества. — Я считаю, что мы должны установить этот памятник в нашем горсаду на тех могилах, где красные и белые были похоронены тысячами». С городскими властями вопрос пока не согласован.

Предполагаемая ширина барельефа — шесть метров, высота — три метра. По предварительной оценке стоимость изготовления мемориала обойдется более чем в 4,7 млн рублей. «Я уверен, что благодаря поддержке Российского военно-исторического общества мы этот памятник установим уже в этом году, к 7 ноября», — отметил Александр Ильтяков.

Также в этом году Военно-историческое общество планирует установить бронзовый памятник Герою СССР Григорию Налимову в Белозерском районе.