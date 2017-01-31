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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
19:41  30 января 2017 10

Горбачев боится начала ядерной войны

Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Экс-президент СССР выступил с очередным громким заявлениемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-президент СССР Михаил Горбачев серьезно озабочен милитаризацией политики и новой гонкой вооружений, в которую включились ведущие ядерные державы.

Ситуация в мире, по мнению Горбачева, выглядит так, словно мир вновь готовится к глобальной войне. Эту мысль политик высказал в публикации для издания Time.

«Отношения между великими державами уже несколько лет все сильнее портятся. Поборники наращивания вооружений и военно-промышленного комплекса довольно потирают руки», — заявил Горбачев.

Теперь первому и единственному президенту СССР ядерная война кажется вполне реальной. Выход из сложной и опасной для мира ситуации политик видит в совместном заявлении государств — членов СБ ООН — о принятии резолюции, где будет четко заявлено, что ядерная война неприемлема и ее нельзя начинать.

Инициатива создания заявления, по мнению Горбачева, должна исходить от Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Ridus.

Ранее бывший президент СССР заявил, что России и США необходимо «возобновить политический диалог» и выйти из ситуации ядерной угрозы, напоминает «Газета.Ru».

Недавно также стало известно, что американские спецслужбы и военное ведомство начали разработку новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар. Конгресс США дал военным такое задание еще при администрации Барака Обамы. Как сообщил «Национальной службе новостей» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, он расценил появление такой информации как провокацию. Об этом он рассказал «НСН».

Лев Истомин
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