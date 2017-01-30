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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:28  30 января 2017 8

Скандал в полиции на Урале: на начальника ОМВД заведено уголовное дело

Начальник полиции Полевского отстранен от работы на период следствияФото: ГУ МВД по Свердловской области

В СКР по Полевскому Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД города Игоря Рзаева. Полковник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, речь идет о махинации с автопарком ОМВД — продаже автомобиля УАЗ.

«22 января по решению суда на период следствия Рзаев отстранен от занимаемой должности», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Александр Лукманов
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