В Югре растет количество безработных

08:34 31 января 2017 0

В ХМАО все больше людей находятся в поисках работы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО в 2016 году выросло количество ищущих работу людей. Об этом говорится в докладе управления Федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — копия есть в распоряжении «URA.RU».

В докладе приводятся данные о социально-экономическом положении ХМАО в январе—декабре прошлого года. Наиболее любопытная информация касается уровня безработицы в регионе. По данным югорского Росстата, на конец 2016 года в округе искали работу 47,7 тыс. человек — в конце 2015 года этот показатель был на 5 тыс. человек меньше. В докладе отмечается, эти люди классифицируются по методологии международной организации труда как безработные.

Выросли и показатели официально регистрируемой безработицы. На учете в центрах занятости на конец года стояло 5,2 тыс. человек. В 2015 — 5 тыс. ровно. Отметим, всего в ХМАО считаются работоспособными более 930 тыс. человек.