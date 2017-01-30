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Главные новости Пермского края
19:32  30 января 2017 1

Пермского министра спорта оставили под арестом

Министр спорта Павел Лях суд вынесение меры пресечения Пермь, лях павел
Сидя дома, Павел Лях лишился работыФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовные дела команды пермского губернатора
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Следствие добилось продления ареста экс-министра спорта Пермского края Павла Ляха. Обвиняемый в коррупции бывший чиновник пробудет дома до начала апреля.

В понедельник, 30 января, Ленинский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следователей ФСБ о продлении на два месяца домашнего ареста экс-министра физической культуры, спорта и туризма Павла Ляха. Просьба силовиков удовлетворена, однако Лях может обжаловать решение в краевом суде. Ранее срок его ареста истекал 3 февраля.

Павел Лях является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Бывший высокопоставленный чиновник был задержан 4 октября прошлого года сотрудниками ФСБ, после чего суд поместил его под домашний арест.

Ранее суд продлил и срок ареста экс-министра информационного развития и связи Евгения Балуева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Последний пробудет в СИЗО до 1 апреля. Также ФСБ расследует уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алмаза Закиева, которого обвиняют в лоббировании интересов бизнес-структуры из другого региона. Закиев находится под подпиской о невыезде.

Все фигуранты уголовных дел не вошли в новый состав правительства Пермского края, который был объявлен губернатором Виктором Басаргиным 20 января. При этом министерство информразвития и связи упразднено, а функции ведомства теперь закреплены за министерством транспорта.

Виктор Дорофеев
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